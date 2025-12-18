Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал об отношении России к участию Европы в оценке ущерба Киеву
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 18.12.2025 (обновлено: 16:37 18.12.2025)
МИД рассказал об отношении России к участию Европы в оценке ущерба Киеву
МИД рассказал об отношении России к участию Европы в оценке ущерба Киеву
МИД рассказал об отношении России к участию Европы в оценке ущерба Киеву

Захарова назвала оценку ущерба Украине европейскими институтами враждебным шагом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел и Водовзводная башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Решения институтов наподобие комиссии для оценки ущерба Украине под зонтиком Совета Европы юридически ничтожны для Москвы, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Участие каких бы то ни было государств или международных организаций в подобных изобретениях страсбургской бюрократии, включая присоединение к названной конвенции, будем рассматривать как крайне враждебный России демарш со всеми вытекающими последствиями", — сказала она на брифинге.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Час истины пробил: ЕС выложит на стол карты, деньги и два ствола
Вчера, 08:00
Захарова добавила, что страны так называемой коалиции желающих разрабатывают планы по оккупации Украины, вместо того чтобы сосредоточиться на урегулировании кризиса. Само объединение она назвала "коалицией подстрекателей к продолжению войны".
"На фоне продолжающихся усилий по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине советоевропейцы и их приспешники идут на очевидную эскалацию", — отметила она.
Как подчеркнула представитель МИД, размещение западных войск на Украине остается неприемлемым для России. Они станут законными целями для российской армии, предупредила Захарова.
При этом, по ее словам, готовность к прагматичному диалогу находит отклик у нынешней администрации США, хотя процесс нормализации двусторонних отношений и идет непросто.
Макрон и Туск испугались микрофонов во время пресс-подхода - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Макрона и Туска "напали" во время саммита ЕС по Украине
Вчера, 14:17
По информация издания Politico, в эти выходные представители России и США могут провести в Майами переговоры по разрешению украинского кризиса. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подготовка к контактам с американской стороной действительно ведется, однако перед организацией нового саммита необходимо ознакомиться с итогами встреч с участием Штатов, Киева и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят для России ничего хорошего.

Обсуждение американской мирной инициативы

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер — 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продлилась почти пять часов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Европа доигралась: Россия готова к войне с НАТО
Вчера, 08:00
По словам президента, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
В конце прошлой и начале этой недели Уиткофф и Кушнер обсуждали план с Владимиром Зеленским и европейцами. По итогам переговоров Уиткофф заявил о достигнутом прогрессе.
Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лаврова поразила просьба главы ЕК к Трампу не вмешиваться в дела Европы
Вчера, 14:55
 
