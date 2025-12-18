МИД рассказал об отношении России к участию Европы в оценке ущерба Киеву

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Решения институтов наподобие комиссии для оценки ущерба Украине под зонтиком Совета Европы юридически ничтожны для Москвы, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Участие каких бы то ни было государств или международных организаций в подобных изобретениях страсбургской бюрократии, включая присоединение к названной конвенции, будем рассматривать как крайне враждебный России демарш со всеми вытекающими последствиями", — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что страны так называемой коалиции желающих разрабатывают планы по оккупации Украины , вместо того чтобы сосредоточиться на урегулировании кризиса. Само объединение она назвала "коалицией подстрекателей к продолжению войны".

"На фоне продолжающихся усилий по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине советоевропейцы и их приспешники идут на очевидную эскалацию", — отметила она.

Как подчеркнула представитель МИД, размещение западных войск на Украине остается неприемлемым для России. Они станут законными целями для российской армии, предупредила Захарова.

При этом, по ее словам, готовность к прагматичному диалогу находит отклик у нынешней администрации США , хотя процесс нормализации двусторонних отношений и идет непросто.

По информация издания Politico, в эти выходные представители России и США могут провести в Майами переговоры по разрешению украинского кризиса. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , подготовка к контактам с американской стороной действительно ведется, однако перед организацией нового саммита необходимо ознакомиться с итогами встреч с участием Штатов, Киева и Европы . По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят для России ничего хорошего.

Обсуждение американской мирной инициативы

Джаред Кушнер — 2 декабря В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера— 2 декабря Владимир Путин принял их в Кремле. Встреча продлилась почти пять часов.

По словам президента, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.