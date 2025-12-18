https://ria.ru/20251218/mid-2062933367.html
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, заявил МИД
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, настроена на конструктивный диалог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 18.12.2025
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, заявил МИД
МИД: РФ настроена на поддержание конструктивного диалога с Чили