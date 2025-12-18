Рейтинг@Mail.ru
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, заявил МИД - РИА Новости, 18.12.2025
14:53 18.12.2025 (обновлено: 14:59 18.12.2025)
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, заявил МИД
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, настроена на конструктивный диалог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
в мире, россия, чили, мария захарова
В мире, Россия, Чили, Мария Захарова
Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, заявил МИД

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Россия приветствует итоги президентских выборов в Чили, настроена на конструктивный диалог, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы приветствуем свободное демократическое волеизъявление чилийского народа на состоявшихся в республике Чили президентских выборах", - сказала она в ходе брифинга.
"Россия неизменно настроена на поддержание конструктивного диалога с Чили на основе равноправия, взаимоуважения, учета национальных интересов, приверженности традиционным ценностям, присущим нашим народам. Нам есть, что предложить Чили исходя из опыта развития наших обширных территорий… Наши двери открыты для сотрудничества", - добавила Захарова.
Хосе Антонио Каст - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
На выборах президента Чили победил ультраправый политик
15 декабря, 02:08
 
