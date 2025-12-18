https://ria.ru/20251218/mid-2062889848.html
В МИД Польши возмутились составом, утвержденным на встречу с Зеленским
В МИД Польши возмутились составом, утвержденным на встречу с Зеленским
ВАРШАВА, 18 дек – РИА Новости. Канцелярия президента Польши не пригласила представителя правительства в состав делегации, сопровождающей президента Кароля Навроцкого на встречу с Владимиром Зеленским, заявил в эфире телеканала TVN24 заместитель министра иностранных дел страны Марчин Босацкий, назвав это нарушением конституции.
Зеленский посетит Польшу
в пятницу. Он встретится, среди прочего, с президентом Навроцким
. Запланировано посещение парламента.
"Ни один представитель правительства не приглашен в состав делегации президента. Это абсолютно противоречит конституции, которая требует от президента, и я хочу это очень четко подчеркнуть, сотрудничать с правительством в международных делах", – сказал Босацкий.
Заместитель министра иностранных дел отметил, что такие встречи проходят в очном формате с возможным участием переводчиков. По его словам, "в состав делегации всегда должен входить представитель министерства иностранных дел".
Босацкий сообщил, что его министерство направило в канцелярию президента несколько страниц с предлагаемыми темами для обсуждения, а также информационные материалы. Он добавил, что одной из тем является поддержание безоговорочной поддержки Украины
в ее конфликте с Россией
.
Отвечая на вопрос агентства РАР, пресс-секретарь президента Рафал Лескевич подчеркнул, что идет заключительная фаза подготовки к визиту Зеленского
в Варшаву
. "В рамках подготовки к визиту мы находимся в постоянном контакте с министерством иностранных дел", — заверил он.
По словам пресс-секретаря президента, в данной ситуации "выдвижение Босацким обвинений" относительно состава делегации со стороны президента является легкомысленным и непрофессиональным. Лескевич заявил, что перед важным для польско-украинских отношений визитом тот "пытается спровоцировать политический скандал". Он подчеркнул, что в повестку дня запланированной встречи включены вопросы безопасности, экономики и исторического контекста.
Президент и правительство Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском
находятся в оппозиции друг к другу, так как Туск является руководителем правящей партии "Гражданская коалиция", а Навроцкий - выдвиженец оппозиционной партии "Право и справедливость
".