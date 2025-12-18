Рейтинг@Mail.ru
МИД рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы
12:18 18.12.2025 (обновлено: 12:33 18.12.2025)
МИД рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы
Москва рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы, грозящей непредсказуемыми последствиями Западному полушарию, заявили в четверг в МИД...
в мире
МИД рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Москва рассчитывает, что США удержатся от эскалации вокруг Венесуэлы, грозящей непредсказуемыми последствиями Западному полушарию, заявили в четверг в МИД России.
"Рассчитываем, что администрация (президента США - ред.) Дональда Трампа, отличающаяся рациональным прагматичным подходом, не допустит роковой ошибки и удержится от дальнейшего сползания к ситуации, грозящей непредсказуемыми последствиями для всего Западного полушария. Призываем не впадать в идеологическую зашоренность, сужающую взгляд на происходящее", - сказано в заявлении на сайте министерства.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
