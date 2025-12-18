https://ria.ru/20251218/mid-2062882275.html
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы
США непрерывно и целенаправленно нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному... РИА Новости, 18.12.2025
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
США непрерывно и целенаправленно нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству, заявили
в МИД России.
"Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы. Особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.