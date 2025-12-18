МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США непрерывно и целенаправленно нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству, США непрерывно и целенаправленно нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству, заявили в МИД России.

"Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы. Особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.