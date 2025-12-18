Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 18.12.2025 (обновлено: 12:31 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/mid-2062882275.html
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы - РИА Новости, 18.12.2025
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы
США непрерывно и целенаправленно нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:17:00+03:00
2025-12-18T12:31:00+03:00
в мире
москва
венесуэла
сша
дональд трамп
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_0:19:3014:1714_1920x0_80_0_0_6c45341998313b0103d8fbae0e27f444.jpg
https://ria.ru/20251218/rf-2062883546.html
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062809155.html
москва
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059450633_143:0:2820:2008_1920x0_80_0_0_fb5980513354185e44ddd60b7b200b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, венесуэла, сша, дональд трамп, николас мадуро
В мире, Москва, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро
МИД заявил о непрерывном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы

МИД заявил о целенаправленном нагнетании напряженности вокруг Венесуэлы

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. США непрерывно и целенаправленно нагнетают обстановку вокруг Венесуэлы, тревогу вызывают односторонние решения, которые создают угрозу международному судоходству, заявили в МИД России.
"Констатируем непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной нам Венесуэлы. Особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Россия выступает за нормализацию диалога между США и Венесуэлой, заявил МИД
12:21
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Трамп пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от Каракаса вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне обещаний Трампа в очень скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Вашингтона с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америки.
Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада сравнил нынешнюю политику США с действиями агрессоров времен Второй мировой войны и заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа дестабилизируют международные отношения, следует из письма венесуэльского дипломата, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла сравнила США с зачинщиками Второй мировой войны
04:45
 
В миреМоскваВенесуэлаСШАДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала