Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД
Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2025
Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД
РФ в ответ на "страшилки" Европы сотни раз повторяла, что не собирается ни на кого нападать и открыта к уважительному диалогу, заявил замглавы МИД Дмитрий... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T01:01:00+03:00
2025-12-18T01:01:00+03:00
2025-12-18T01:01:00+03:00
россия
дмитрий любинский
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РФ в ответ на "страшилки" Европы сотни раз повторяла, что не собирается ни на кого нападать и открыта к уважительному диалогу, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
"Мы со своей стороны в ответ на безумные "страшилки" уже сотни раз повторяли, что ни на кого нападать не собираемся и остаемся открыты к диалогу - но диалог может быть только взаимоуважительным", - сказал в интервью газете "Известия
" Любинский
.
По его словам, неприемлем язык ультиматумов, угроз или голословных обвинений. Любинский отметил, что не может быть конструктивного взаимодействия, пока потенциальные контрагенты продолжают "накачивать киевский режим вооружениями для агрессии против всего русского в широком смысле слова", для убийства мирных жителей и их защитников, "бредят идеями "трибунала" над руководством страны и бездумно раскручивают "санкционный маховик" себе же в убыток.