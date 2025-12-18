Рейтинг@Mail.ru
Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД - РИА Новости, 18.12.2025
01:01 18.12.2025
Россия не собирается ни на кого нападать, заявили в МИД
россия, дмитрий любинский
Россия, Дмитрий Любинский
© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РФ в ответ на "страшилки" Европы сотни раз повторяла, что не собирается ни на кого нападать и открыта к уважительному диалогу, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.
"Мы со своей стороны в ответ на безумные "страшилки" уже сотни раз повторяли, что ни на кого нападать не собираемся и остаемся открыты к диалогу - но диалог может быть только взаимоуважительным", - сказал в интервью газете "Известия" Любинский.
По его словам, неприемлем язык ультиматумов, угроз или голословных обвинений. Любинский отметил, что не может быть конструктивного взаимодействия, пока потенциальные контрагенты продолжают "накачивать киевский режим вооружениями для агрессии против всего русского в широком смысле слова", для убийства мирных жителей и их защитников, "бредят идеями "трибунала" над руководством страны и бездумно раскручивают "санкционный маховик" себе же в убыток.
Дмитрий Любинский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Доминирование Запада в политике кануло в Лету, заявил замглавы МИД
РоссияДмитрий Любинский
 
 
