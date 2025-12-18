МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. РФ в ответ на "страшилки" Европы сотни раз повторяла, что не собирается ни на кого нападать и открыта к уважительному диалогу, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский.

По его словам, неприемлем язык ультиматумов, угроз или голословных обвинений. Любинский отметил, что не может быть конструктивного взаимодействия, пока потенциальные контрагенты продолжают "накачивать киевский режим вооружениями для агрессии против всего русского в широком смысле слова", для убийства мирных жителей и их защитников, "бредят идеями "трибунала" над руководством страны и бездумно раскручивают "санкционный маховик" себе же в убыток.