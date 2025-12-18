https://ria.ru/20251218/mid-2062789796.html
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой
МИД РФ уличил признанные иностранными агентами СМИ в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой о рождественском освещении в Европе.
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой на брифинге 4 декабря
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
МИД РФ уличил
признанные иностранными агентами СМИ в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой о рождественском освещении в Европе.
"Иноагентские дезинформаторы продолжают искажать факты и штамповать фейки. Очередной показательный пример - попытка исказить слова официального представителя МИД России Марии Захаровой
о росте цен на электричество и газ в ЕС
, озвученные на брифинге 4 декабря 2025 года", - говорится в публикации в Telegram-канале МИД РФ в рубрике "Антифейк".
Уточняется, что авторы вброса пытаются "уличить" российское дипведомство в якобы дезинформации о Европе
: фраза про экономию европейцев на рождественской иллюминации не соответствует действительности.
"Это циничная манипуляция. Фразу не просто вырвали из контекста, но и намеренно вырезали из нее следующие слова Марии Захаровой: "Это не значит, что их [иллюминаций] там вообще не будет. Конечно, будет. Просто меньше". Понятно, что и без того хлипкая концепция инфовброса просто развалилась бы на корню, если бы фейкоделы привели цитату полностью", - подчеркнули в МИД.
В видео, опубликованном МИД, приводится монтажная склейка (сделанная СМИ-иноагентами) слов Захаровой с брифинга, из которой можно сделать вывод, что ЕС вовсе откажется от праздничной иллюминации. На деле же представитель МИД подчеркивает, что рождественское освещение будет, но его будет меньше.