МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой

"Это циничная манипуляция. Фразу не просто вырвали из контекста, но и намеренно вырезали из нее следующие слова Марии Захаровой: "Это не значит, что их [иллюминаций] там вообще не будет. Конечно, будет. Просто меньше". Понятно, что и без того хлипкая концепция инфовброса просто развалилась бы на корню, если бы фейкоделы привели цитату полностью", - подчеркнули в МИД.