МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой - РИА Новости, 18.12.2025
00:36 18.12.2025
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой - РИА Новости, 18.12.2025
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой
МИД РФ уличил признанные иностранными агентами СМИ в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой о рождественском освещении в Европе. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:36:00+03:00
2025-12-18T00:36:00+03:00
в мире
россия
европа
мария захарова
евросоюз
россия
европа
в мире, россия, европа, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Мария Захарова, Евросоюз
МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой

МИД уличил СМИ-иноагентов в искажении слов Захаровой на брифинге 4 декабря

МИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. МИД РФ уличил признанные иностранными агентами СМИ в искажении слов официального представителя ведомства Марии Захаровой о рождественском освещении в Европе.
"Иноагентские дезинформаторы продолжают искажать факты и штамповать фейки. Очередной показательный пример - попытка исказить слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о росте цен на электричество и газ в ЕС, озвученные на брифинге 4 декабря 2025 года", - говорится в публикации в Telegram-канале МИД РФ в рубрике "Антифейк".
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В МИД России опровергли фейк о беседе Захаровой с грузинским политиком
21 октября, 21:48
Уточняется, что авторы вброса пытаются "уличить" российское дипведомство в якобы дезинформации о Европе: фраза про экономию европейцев на рождественской иллюминации не соответствует действительности.
"Это циничная манипуляция. Фразу не просто вырвали из контекста, но и намеренно вырезали из нее следующие слова Марии Захаровой: "Это не значит, что их [иллюминаций] там вообще не будет. Конечно, будет. Просто меньше". Понятно, что и без того хлипкая концепция инфовброса просто развалилась бы на корню, если бы фейкоделы привели цитату полностью", - подчеркнули в МИД.
В видео, опубликованном МИД, приводится монтажная склейка (сделанная СМИ-иноагентами) слов Захаровой с брифинга, из которой можно сделать вывод, что ЕС вовсе откажется от праздничной иллюминации. На деле же представитель МИД подчеркивает, что рождественское освещение будет, но его будет меньше.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
МИД России обвинил украинские СМИ в распространении фейков о Китае
15 мая, 18:48
 
