Рейтинг@Mail.ru
МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:25 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/mgpu-2063063119.html
МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов
МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов - РИА Новости, 18.12.2025
МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов
Перевод с непрофильных направлений в Московском городском педагогическом университете затронет менее 9% студентов, сообщили в МГПУ. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T22:25:00+03:00
2025-12-18T22:25:00+03:00
общество
мгпу
российский государственный гуманитарный университет
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147863/59/1478635948_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8d13f0a8b2b78aa6cc392933a3384d31.jpg
https://ria.ru/20251218/mgpu-2062952620.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147863/59/1478635948_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3a6450bb0b56f568d42b3193bb0809ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мгпу, российский государственный гуманитарный университет, россия, москва
Общество, МГПУ, Российский государственный гуманитарный университет, Россия, Москва
МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов

Перевод с непрофильных направлений в МГПУ затронет менее 9 процентов студентов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского педагогического университета
Здание Московского городского педагогического университета - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского педагогического университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Перевод с непрофильных направлений в Московском городском педагогическом университете затронет менее 9% студентов, сообщили в МГПУ.
Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений - концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
«
"Закрывается набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление и ряд других столь же не профильных. Общее количество обучаемых по этим специальностям студентов составляет менее 9% от общего числа учащихся в университете", - рассказали в пресс-службе.
В вузе объяснили, что эти направления не получили должного развития в МГПУ, каждый курс имел не более одной группы в среднем от 15 до 25 человек каждая.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
Вчера, 15:48
 
ОбществоМГПУРоссийский государственный гуманитарный университетРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала