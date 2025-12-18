МГПУ переведет в профильные вузы менее 9 процентов студентов

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Перевод с непрофильных направлений в Московском городском педагогическом университете затронет менее 9% студентов, сообщили в МГПУ.
Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнёры, такие как РГГУ, РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений - концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
«
"Закрывается набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление и ряд других столь же не профильных. Общее количество обучаемых по этим специальностям студентов составляет менее 9% от общего числа учащихся в университете", - рассказали в пресс-службе.
В вузе объяснили, что эти направления не получили должного развития в МГПУ, каждый курс имел не более одной группы в среднем от 15 до 25 человек каждая.