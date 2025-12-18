МГПУ рассказал о переводе студентов после закрытия нескольких направлений

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Московский городской педагогический университет провел переговоры с вузами-партнерами, чтобы обеспечить беспрецедентные гарантии для перевода студентов в другие учебные заведения после закрытия непедагогических направлений вуза, сообщили в МГПУ.

Ранее в МГПУ рассказали, что вуз закрывает обучение по непедагогическим направлениям, а студенты смогут продолжить обучение в других университетах. С 1 сентября 2026 года будет организован комфортный перевод в ведущие профильные вузы-партнеры, такие как РГГУ , РАНХиГС и другие. Речь идет о непедагогических специальностях: "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.

"Закрывается набор только на те специальности, которые не имеют никакого отношения к педагогике: актерское мастерство, дизайн, декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, юриспруденция, муниципальное управление и ряд других столь же непрофильных. Общее количество обучаемых по этим специальностям студентов составляет менее девяти процентов от общего числа учащихся в университете. <...> МГПУ провел переговоры с вузами-партнерами, чтобы обеспечить беспрецедентные гарантии для наших студентов", — рассказали в пресс-службе вуза.

В университете отметили, что к ключевым гарантиям для студентов при переводе относится перевод целыми группами, полная сохранность образовательной программы, сохранность всех условий и стоимости обучения. Даже если стоимость в вузе-партнере выше, разницу компенсирует город. Кроме того, студентам не нужно будет сдавать дополнительные экзамены для перевода в другой вуз, и отсрочка от армии для юношей будет сохранена.

"В мировой и российской практике высшего образования давно сформировался принцип: максимальное качество подготовки достигается там, где направление является профильным для вуза. В таких университетах сосредоточены сильные научные школы, выстроены устойчивые связи с профессиональной средой и работодателями, а учебные программы постоянно обновляются под реальные запросы отрасли. Каждый университет выстраивает образовательные программы вокруг своей ключевой специализации", — добавили в пресс-службе.