В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского городского педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и взвешенное, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Московский государственный педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ . Речь идет о таких специальностях, как "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.

« "Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы МГПУ на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и взвешенное. Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании – это база", - сказал Чернышов

По его словам, Москва всегда задаёт тренды. Политик выразил уверенность в том, что это та модель, по которой — вслед за флагманом — должны идти и другие педагогические вузы, особенно в регионах.

"При этом студенты МГПУ непрофильных специальностей, конечно, пострадать не должны. Они поступали в лидерский вуз, и окончить должны вуз статусом никак не ниже", - добавил Черышов.