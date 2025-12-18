https://ria.ru/20251218/mgpu-2062952620.html
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений - РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского городского педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T15:48:00+03:00
2025-12-18T15:48:00+03:00
2025-12-18T19:54:00+03:00
общество
москва
борис чернышов (депутат)
мгпу
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147863/59/1478635948_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_8d13f0a8b2b78aa6cc392933a3384d31.jpg
https://ria.ru/20250925/gosduma-2044284916.html
https://ria.ru/20251119/uchitelya-2055896564.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147863/59/1478635948_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3a6450bb0b56f568d42b3193bb0809ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, борис чернышов (депутат), мгпу, госдума рф, лдпр
Общество, Москва, Борис Чернышов (депутат), МГПУ, Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
В Госдуме поддержали закрытие обучения по непедагогическим направлениям в МГПУ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского городского педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и взвешенное, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Московский государственный педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ
. Речь идет о таких специальностях, как "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
«
"Решение правительства Москвы
сконцентрировать ресурсы МГПУ на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и взвешенное. Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании – это база", - сказал Чернышов
.
По его словам, Москва всегда задаёт тренды. Политик выразил уверенность в том, что это та модель, по которой — вслед за флагманом — должны идти и другие педагогические вузы, особенно в регионах.
"При этом студенты МГПУ непрофильных специальностей, конечно, пострадать не должны. Они поступали в лидерский вуз, и окончить должны вуз статусом никак не ниже", - добавил Черышов.
Вице-спикер считает, что необходимо предложить им не просто альтернативу, а возможность перевода в лучшие, сильнейшие университеты по их направлению, чей авторитет в этих областях неоспорим. "Нужен четкий баланс соблюдения стратегических интересов государства и конкретных людей", - подытожил он.