В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
18.12.2025
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений
Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского городского педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и РИА Новости, 18.12.2025
В Госдуме прокомментировали отказ МГПУ от непрофильных направлений

В Госдуме поддержали закрытие обучения по непедагогическим направлениям в МГПУ

Здание Московского городского педагогического университета
Здание Московского городского педагогического университета. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы Московского городского педагогического университета (МГПУ) на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и взвешенное, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).
Московский государственный педагогический университет закрывает обучение по непедагогическим направлениям, студенты перейдут в другие вузы, сообщили в МГПУ. Речь идет о таких специальностях, как "Социология", "Реклама и связи с общественностью" и "Дизайн". Главная цель нововведений — концентрация университета на подготовке высококвалифицированных педагогов для московских школ.
Госдума одобрила проект о профобучении для школьников, не сдавших ГИА
25 сентября, 14:10
25 сентября, 14:10
«
"Решение правительства Москвы сконцентрировать ресурсы МГПУ на подготовке педагогов – абсолютно грамотное и взвешенное. Педагогический университет должен готовить педагогов! В условиях острейшего кадрового дефицита в образовании – это база", - сказал Чернышов.
По его словам, Москва всегда задаёт тренды. Политик выразил уверенность в том, что это та модель, по которой — вслед за флагманом — должны идти и другие педагогические вузы, особенно в регионах.
"При этом студенты МГПУ непрофильных специальностей, конечно, пострадать не должны. Они поступали в лидерский вуз, и окончить должны вуз статусом никак не ниже", - добавил Черышов.
Вице-спикер считает, что необходимо предложить им не просто альтернативу, а возможность перевода в лучшие, сильнейшие университеты по их направлению, чей авторитет в этих областях неоспорим. "Нужен четкий баланс соблюдения стратегических интересов государства и конкретных людей", - подытожил он.
В Госдуме предложили ввести систему повышения квалификации учителей
19 ноября, 05:02
19 ноября, 05:02
 
Общество Москва Борис Чернышов (депутат) МГПУ Госдума РФ ЛДПР
 
 
