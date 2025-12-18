Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за год

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за текущий год, заседание высшего коллегиального экспертного органа АНО "Общественный капитал" состоялось 17 декабря, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.

В мероприятии приняли участие председатель Совета по методологии, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и члены совета – представители деловых сообществ и компаний.

Как отметил Гарбузов, вся работа по развитию общественного капитала, которую ведут правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, АНО "Общественный капитал" и Совет по методологии, направлена, прежде всего, на людей.

"Несмотря на сложные задачи и множество вызовов, каждый из вас находил время на участие в Совете по методологии: разбирался в документах, совместно с нами разрабатывал планы и ставил цели. Благодарю вас от имени мэра Сергея Семеновича Собянина и правительства Москвы за эту системную работу. В результате слаженной работы в настоящее время порядка тысячи компаний проявили интерес к общественному капиталу и подали заявки на участие в оценке по Стандарту общественного капитала, более 400 компаний уже проходят процедуру оценки", – отметил Гарбузов.

Совет по методологии в 2025 году стал основной площадкой для экспертного обсуждения проблематики достижения национальных целей и привлечения бизнеса к реализации социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни. Багатырова сообщила, что в течение года проводились заседания, на которых рассматривали основные методологические и прикладные вопросы развития стандарта.

"После утверждения методологии стандарта мы запустили его апробацию. В ней приняли участие 24 компании – как крупные игроки, так и представители МСП. Это позволило детально проанализировать, как инструмент работает в реальных условиях, и скорректировать его. Также важным решением для нас было включение в нашу систему показателей ЭКГ-рейтинга, который дает компаниям 33 балла из 100. Отмечу, что в этом году мы завершаем работу и по цифровой интеграции платформы ЭКГ и Общественного капитала бизнеса. Кроме того, чтобы упростить работу компаниям, мы разработали методические рекомендации, в которых описаны источники данных, порядок расчетов и примеры подтверждающих документов. В настоящее время оценку проходят организации из 63 регионов страны. Мы заключили соглашения с 41 компаниями-амбассадорами, которые глубоко вовлечены в работу АНО "Общественный капитал" и являются флагманами этой повестки", - отметила Багатырова.

Титов высказал мнение, что психология бизнеса сегодня меняется: модель, при которой компания ограничивается лишь "получением прибыли и уплатой налогов", становится недостаточной. По его словам, в России не только не приостановлено развитие социальной ответственности бизнеса, но и ведется активная работа по выстраиванию международных связей в этой сфере.

"Совсем недавно провели очень интересную встречу с руководителем программы ООН One Planet Network Хорхе Лагуна-Селисом. One Planet Network разработала и продвигает так называемый Глобальный протокол циркулярности, который помогает крупным компаниям проанализировать потоки материалов по всей цепочке создания стоимости, затем измерить долю переработанных и возобновляемых ресурсов и отразить ее в своей ESG-отчетности. Договорились подумать об имплементации методики протокола и в нашем Стандарте общественного капитала", – сообщил представитель президента, его слова приводит пресс-служба.