Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за год
18.12.2025
Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за год
Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за год
Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за год

Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за 2025 год

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Совет по методологии АНО "Общественный капитал" подвел итоги работы за текущий год, заседание высшего коллегиального экспертного органа АНО "Общественный капитал" состоялось 17 декабря, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
В мероприятии приняли участие председатель Совета по методологии, специальный представитель президента России по связям с международными организациями для целей устойчивого развития Борис Титов, заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив Георгий Белозеров, министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов, генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова и члены совета – представители деловых сообществ и компаний.
Как отметил Гарбузов, вся работа по развитию общественного капитала, которую ведут правительство Москвы, Агентство стратегических инициатив, АНО "Общественный капитал" и Совет по методологии, направлена, прежде всего, на людей.
"Несмотря на сложные задачи и множество вызовов, каждый из вас находил время на участие в Совете по методологии: разбирался в документах, совместно с нами разрабатывал планы и ставил цели. Благодарю вас от имени мэра Сергея Семеновича Собянина и правительства Москвы за эту системную работу. В результате слаженной работы в настоящее время порядка тысячи компаний проявили интерес к общественному капиталу и подали заявки на участие в оценке по Стандарту общественного капитала, более 400 компаний уже проходят процедуру оценки", – отметил Гарбузов.
Совет по методологии в 2025 году стал основной площадкой для экспертного обсуждения проблематики достижения национальных целей и привлечения бизнеса к реализации социальных инициатив, направленных на повышение качества жизни. Багатырова сообщила, что в течение года проводились заседания, на которых рассматривали основные методологические и прикладные вопросы развития стандарта.
"После утверждения методологии стандарта мы запустили его апробацию. В ней приняли участие 24 компании – как крупные игроки, так и представители МСП. Это позволило детально проанализировать, как инструмент работает в реальных условиях, и скорректировать его. Также важным решением для нас было включение в нашу систему показателей ЭКГ-рейтинга, который дает компаниям 33 балла из 100. Отмечу, что в этом году мы завершаем работу и по цифровой интеграции платформы ЭКГ и Общественного капитала бизнеса. Кроме того, чтобы упростить работу компаниям, мы разработали методические рекомендации, в которых описаны источники данных, порядок расчетов и примеры подтверждающих документов. В настоящее время оценку проходят организации из 63 регионов страны. Мы заключили соглашения с 41 компаниями-амбассадорами, которые глубоко вовлечены в работу АНО "Общественный капитал" и являются флагманами этой повестки", - отметила Багатырова.
Титов высказал мнение, что психология бизнеса сегодня меняется: модель, при которой компания ограничивается лишь "получением прибыли и уплатой налогов", становится недостаточной. По его словам, в России не только не приостановлено развитие социальной ответственности бизнеса, но и ведется активная работа по выстраиванию международных связей в этой сфере.
"Совсем недавно провели очень интересную встречу с руководителем программы ООН One Planet Network Хорхе Лагуна-Селисом. One Planet Network разработала и продвигает так называемый Глобальный протокол циркулярности, который помогает крупным компаниям проанализировать потоки материалов по всей цепочке создания стоимости, затем измерить долю переработанных и возобновляемых ресурсов и отразить ее в своей ESG-отчетности. Договорились подумать об имплементации методики протокола и в нашем Стандарте общественного капитала", – сообщил представитель президента, его слова приводит пресс-служба.
В завершение заседания прошла торжественная церемония, на которой отметили вклад членов Совета по методологии в развитие общественного капитала. Белозерову была вручена награда правительства Москвы за особые заслуги в формировании и развитии благоприятного инвестиционного климата в столице.
