ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц

© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил, что ЕС сможет прийти к соглашению по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Брюсселе 18-19 декабря проходит саммит ЕС , на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины

"У меня такое впечатление, что мы сможем прийти к результату", - заявил он журналистам перед началом саммита. Трансляцию ведет YouTube-канал DWS News.

Мерц напомнил, что лично выступает за использование российских активов доя поддержки Украины. "Вы знаете мою позицию. Я хочу, чтобы мы использовали (для поддержки Украины - ред.) замороженные российские активы. Я не вижу лучшего варианта, чем именно такой", - сказал он.

Канцлер ФРГ заметил, что разделяет опасения некоторых стран ЕС, прежде всего Бельгии , насчет правомерности использования российских средств. "Но я надеюсь, что мы сможем совместно развеять эти опасения", - заявил он.

По мнению Мерца, ЕС должен сделать выбор между поддержкой Украины за счет "использования европейских долгов или российских активов". "Мое мнение в этом вопросе однозначно: мы должны использовать российские активы", - заявил он, добавив, что в таком случае страны ЕС смогут финансировать Украину еще два года.

Ранее Мерц оценивал шансы на принятие ЕС решения по российским активам как "50/50", но заявлял, что будет лично добиваться этого.

Бельгия, Венгрия Euroclear и Европейский центральный банк ( ЕЦБ ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.

Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева . Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.