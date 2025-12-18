Рейтинг@Mail.ru
ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 18.12.2025 (обновлено: 12:20 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/merts-2062871223.html
ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц
ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц - РИА Новости, 18.12.2025
ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил, что ЕС сможет прийти к соглашению по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:55:00+03:00
2025-12-18T12:20:00+03:00
в мире
украина
россия
германия
фридрих мерц
евросоюз
еврокомиссия
euroclear
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062882987_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_c867d6f76c6053333b379a8f73f6c65a.jpg
https://ria.ru/20251218/germaniya-2062793086.html
https://ria.ru/20251217/merts-2062718241.html
https://ria.ru/20251217/germaniya-2062782303.html
украина
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062882987_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_9d7b974e40079b70d607bbce89483353.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, германия, фридрих мерц, евросоюз, еврокомиссия, euroclear
В мире, Украина, Россия, Германия, Фридрих Мерц, Евросоюз, Еврокомиссия, Euroclear
ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц

Мерц допустил заключения соглашения по использованию активов РФ для Украины

© Getty Images / picture alliance/Michael KappelerКанцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Канцлер Германии Фридрих Мерц беседует со СМИ перед началом саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил, что ЕС сможет прийти к соглашению по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
В Брюсселе 18-19 декабря проходит саммит ЕС, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о возможности использования замороженных российских активов для поддержки Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Рухнет изнутри": в Германии запаниковали после слов Мерца о деньгах России
01:01
"У меня такое впечатление, что мы сможем прийти к результату", - заявил он журналистам перед началом саммита. Трансляцию ведет YouTube-канал DWS News.
Мерц напомнил, что лично выступает за использование российских активов доя поддержки Украины. "Вы знаете мою позицию. Я хочу, чтобы мы использовали (для поддержки Украины - ред.) замороженные российские активы. Я не вижу лучшего варианта, чем именно такой", - сказал он.
Канцлер ФРГ заметил, что разделяет опасения некоторых стран ЕС, прежде всего Бельгии, насчет правомерности использования российских средств. "Но я надеюсь, что мы сможем совместно развеять эти опасения", - заявил он.
По мнению Мерца, ЕС должен сделать выбор между поддержкой Украины за счет "использования европейских долгов или российских активов". "Мое мнение в этом вопросе однозначно: мы должны использовать российские активы", - заявил он, добавив, что в таком случае страны ЕС смогут финансировать Украину еще два года.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мерц сошел с ума, заявили в Германии
Вчера, 17:11
Ранее Мерц оценивал шансы на принятие ЕС решения по российским активам как "50/50", но заявлял, что будет лично добиваться этого.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Дебаты по вопросу активов России вылились в громкую перепалку в бундестаге
Вчера, 23:24
 
В миреУкраинаРоссияГерманияФридрих МерцЕвросоюзЕврокомиссияEuroclear
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала