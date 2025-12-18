ЕС сможет прийти к соглашению по передаче активов Украине, считает Мерц

БЕРЛИН, 18 дек - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не исключил, что ЕС сможет прийти к соглашению по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.
"У меня такое впечатление, что мы сможем прийти к результату", - заявил он журналистам перед началом саммита. Трансляцию ведет YouTube-канал DWS News.
Мерц напомнил, что лично выступает за использование российских активов доя поддержки Украины. "Вы знаете мою позицию. Я хочу, чтобы мы использовали (для поддержки Украины - ред.) замороженные российские активы. Я не вижу лучшего варианта, чем именно такой", - сказал он.
По мнению Мерца, ЕС должен сделать выбор между поддержкой Украины за счет "использования европейских долгов или российских активов". "Мое мнение в этом вопросе однозначно: мы должны использовать российские активы", - заявил он, добавив, что в таком случае страны ЕС смогут финансировать Украину еще два года.
Ранее Мерц оценивал шансы на принятие ЕС решения по российским активам как "50/50", но заявлял, что будет лично добиваться этого.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы размером от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.