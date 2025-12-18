Рейтинг@Mail.ru
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
13:14 18.12.2025 (обновлено: 14:19 18.12.2025)
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС
Издание Politico со ссылкой на представителя южноамериканского общего рынка Меркосур пишет, что неспособность Евросоюза достичь прогресса в подписании договора... РИА Новости, 18.12.2025
Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС

Politico предупредил о негативных последствиях неподписания договора с Меркосур

Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / picture alliance/Michael Kappeler
Саммит ЕС в Брюсселе. 18 декабря 2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на представителя южноамериканского общего рынка Меркосур пишет, что неспособность Евросоюза достичь прогресса в подписании договора с Меркосур окажет негативное влияние и на другие торговые переговоры, которые ведет Брюссель.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Париж будет твердо противостоять любым попыткам Евросоюза силой протолкнуть торговое соглашение с Меркосур.
"Неспособность продвижения (в вопросе подписания договора с Меркосур - ред.) также окажет влияние на другие переговоры ЕС. Индия, Индонезия обратят на это внимание", - заявил газете дипломат южноамериканского блока.
Politico отмечает, что страны-члены Меркосур теряют терпение и предупреждают, что провал в подписании соглашения может быть плохим сигналом для других торговых партнёров ЕС в условиях потребности Европы в конкуренции с Китаем и США.
В четверг в Брюсселе проходит акция протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет с странами Меркосур, передавал корреспондент РИА Новости. По словам представителей европейского фермерского объединения Copa-Cogeca, которое стало организатором протеста, цель акции - выступить против соглашения, переговоры по которому ведутся между ЕС и Меркосур. По мнению Copa-cogeca, этот договор предает интересы европейских фермеров, работников и потребителей, наносит ущерб окружающей среде, а экономическое давление и падение цен для производителей ЕС уже ощутимы.
Решающие голосования по торговому договору ЕС и Меркосур пройдут в совете ЕС 18 и 19 декабря. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что договор ЕС-Меркосур будет подписан 20 декабря. В понедельник телеканал BFMTV сообщал, что Франция и Италия согласились в необходимости переноса на более поздний срок голосования в Совете ЕС по торговому договору с Меркосур.
В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
