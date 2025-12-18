Politico предупредил о последствиях неподписания договора с Меркосур для ЕС

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Издание Politico со ссылкой на представителя южноамериканского общего рынка Меркосур пишет, что неспособность Евросоюза достичь прогресса в подписании договора с Меркосур окажет негативное влияние и на другие торговые переговоры, которые ведет Брюссель.

В среду президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что Париж будет твердо противостоять любым попыткам Евросоюза силой протолкнуть торговое соглашение с Меркосур.

"Неспособность продвижения (в вопросе подписания договора с Меркосур - ред.) также окажет влияние на другие переговоры ЕС. Индия, Индонезия обратят на это внимание", - заявил газете дипломат южноамериканского блока.

Politico отмечает, что страны-члены Меркосур теряют терпение и предупреждают, что провал в подписании соглашения может быть плохим сигналом для других торговых партнёров ЕС в условиях потребности Европы в конкуренции с Китаем и США.

В четверг в Брюсселе проходит акция протеста против соглашения о свободной торговле, которое ЕС ведет с странами Меркосур, передавал корреспондент РИА Новости. По словам представителей европейского фермерского объединения Copa-Cogeca, которое стало организатором протеста, цель акции - выступить против соглашения, переговоры по которому ведутся между ЕС и Меркосур. По мнению Copa-cogeca, этот договор предает интересы европейских фермеров, работников и потребителей, наносит ущерб окружающей среде, а экономическое давление и падение цен для производителей ЕС уже ощутимы.

В 2024 году по странам Евросоюза прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки