Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына
23:32 18.12.2025 (обновлено: 23:33 18.12.2025)
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына - РИА Новости, 18.12.2025
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына
Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту - побывать в роли сотрудника ДПС - исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что ее сын в... РИА Новости, 18.12.2025
Мама мальчика, чью мечту исполнил Путин, рассказала об эмоциях сына

Мама мальчика из ХМАО, чью мечту исполнил Путин, рассказала, что сын в восторге

Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика, который хотел поработать в ДПС
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика, который хотел поработать в ДПС - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту мальчика, который хотел поработать в ДПС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Мама пятилетнего Тимура Рясного, чью мечту - побывать в роли сотрудника ДПС - исполнил президент России Владимир Путин, рассказала РИА Новости, что ее сын в восторге, а на прогулке мальчик делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения.
Путин, занимающийся в четверг подготовкой к прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции, выделил время для того, чтобы позвонить Тимуру, который оставил свое пожелание на "Елке желаний". Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему провели экскурсию по музею Госавтоинспекции, рассказали про работу инспектора, показали экипировку автомобиля ДПС.
«
"Тимур в абсолютном восторге и счастлив оттого, что его желание исполнилось. Когда он понял, что на связи Владимир Владимирович, не мог поверить, что это с ним происходит. Сегодня в процессе прогулки Тимур делал замечания всем нарушителям правил дорожного движения", – сказала агентству Анастасия Рясная.
Путин традиционно принимает участие во Всероссийской новогодней акции "Елка желаний", исполняя мечты маленьких россиян, которые их оставляют в открытках в виде новогодних шариков. В этом году глава государства пообещал исполнить желания трех детей, в том числе и Тимура. Отец мальчика Ростислав Рясной погиб в сентябре 2024 года под Артемовском в результате атаки дрона.
Путин исполнил новогоднюю мечту пятилетнего мальчика
Вчера, 16:09
 
Общество Россия Артемовский Владимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
