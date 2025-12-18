Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:32 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/maduro-2062805117.html
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу - РИА Новости, 18.12.2025
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу
Венесуэла продолжит торговлю нефтью и другими природными ресурсами, которые принадлежат венесуэльскому народу, несмотря на притязания и угрозы Вашингтона,... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T03:32:00+03:00
2025-12-18T03:32:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
николас мадуро
дональд трамп
такер карлсон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_928b3761ffcd34ca6ec5a1e69194a903.jpg
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062804306.html
https://ria.ru/20251218/venesuela-2062804196.html
венесуэла
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058698357_199:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_5da50ed7ccfbe65806e754fd1248f207.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, вашингтон (штат), николас мадуро, дональд трамп, такер карлсон, оон
В мире, Венесуэла, США, Вашингтон (штат), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Такер Карлсон, ООН
Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу

Мадуро: нефть Венесуэлы принадлежит народу, и страна продолжит ей торговать

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Венесуэла продолжит торговлю нефтью и другими природными ресурсами, которые принадлежат венесуэльскому народу, несмотря на притязания и угрозы Вашингтона, заявил президент страны Николас Мадуро.
"Венесуэла будет продолжать торговлю своей нефтью и всеми своими природными богатствами, которые по конституции принадлежат их единственному законному владельцу — суверенному народу Венесуэлы", - сказал Мадуро, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о якобы принадлежащих США венесуэльских нефти, полезных ископаемых и землях.
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Венесуэла отвергла "бредовые" претензии США на свои активы и нефть
03:22
Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что Трамп рано утром в четверг может объявить о начале войны с Венесуэлой. Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.
Глава государства назвал заявления Трампа "воинственными и колониалистскими притязаниями" и подчеркнул, что Каракас действует в строгом соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. По его словам, попытки заявлять права на венесуэльские ресурсы направлены на оправдание сценария смены режима и превращения страны в колонию.
Мадуро напомнил, что конституция Венесуэлы прямо закрепляет суверенитет республики над её территорией и природными богатствами. Он сослался на статьи 11, 12 и 13 основного закона, согласно которым суверенная власть страны распространяется на всю национальную территорию, воздушное и морское пространство, а месторождения полезных ископаемых и углеводородов являются собственностью республики, относятся к общественному достоянию и носят неотчуждаемый и непреходящий характер. Конституция Венесуэлы также запрещает передачу или отчуждение территории иностранным государствам и размещение иностранных военных баз.
Президент Венесуэлы сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, указав на эскалацию угроз и недопустимость подобных заявлений с точки зрения Устава ООН. По его словам, международное право не допускает воспрепятствования свободной торговле и односторонние попытки контроля над морскими перевозками.
"Мы помним корсарскую дипломатию, дипломатию канонерок, но это - просто дипломатия варварства. А сейчас не время варварства, сейчас время человеческой цивилизации, время уважения к международному праву. И Венесуэла заставит уважать свои права - силой, истиной и любовью к миру. Мы действуем в рамках закона", - добавил Мадуро.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Миссия Венесуэлы при ООН обвинила США в зависимости от нефти
03:22
 
В миреВенесуэлаСШАВашингтон (штат)Николас МадуроДональд ТрампТакер КарлсонООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала