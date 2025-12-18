Мадуро заявил, что нефть Венесуэлы принадлежит народу

МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Венесуэла продолжит торговлю нефтью и другими природными ресурсами, которые принадлежат венесуэльскому народу, несмотря на притязания и угрозы Вашингтона, заявил президент страны Николас Мадуро.

"Венесуэла будет продолжать торговлю своей нефтью и всеми своими природными богатствами, которые по конституции принадлежат их единственному законному владельцу — суверенному народу Венесуэлы", - сказал Мадуро , комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о якобы принадлежащих США венесуэльских нефти, полезных ископаемых и землях.

Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что Трамп рано утром в четверг может объявить о начале войны с Венесуэлой . Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее.

Глава государства назвал заявления Трампа "воинственными и колониалистскими притязаниями" и подчеркнул, что Каракас действует в строгом соответствии с национальным законодательством и нормами международного права. По его словам, попытки заявлять права на венесуэльские ресурсы направлены на оправдание сценария смены режима и превращения страны в колонию.

Мадуро напомнил, что конституция Венесуэлы прямо закрепляет суверенитет республики над её территорией и природными богатствами. Он сослался на статьи 11, 12 и 13 основного закона, согласно которым суверенная власть страны распространяется на всю национальную территорию, воздушное и морское пространство, а месторождения полезных ископаемых и углеводородов являются собственностью республики, относятся к общественному достоянию и носят неотчуждаемый и непреходящий характер. Конституция Венесуэлы также запрещает передачу или отчуждение территории иностранным государствам и размещение иностранных военных баз.

Президент Венесуэлы сообщил, что обсудил сложившуюся ситуацию с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем , указав на эскалацию угроз и недопустимость подобных заявлений с точки зрения Устава ООН. По его словам, международное право не допускает воспрепятствования свободной торговле и односторонние попытки контроля над морскими перевозками.