Лувр будет открыт в рождественский период, несмотря на забастовку

ПАРИЖ, 18 дек – РИА Новости. Парижский Лувр будет открыт для посетителей в рождественские праздники, несмотря на возможную забастовку сотрудников, недовольных ухудшением условий труда и нехваткой ресурсов, заверила в четверг директор музей Лоранс Де Кар.

Ранее три французских профсоюза, в том числе ведущий "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), призвали сотрудников Лувра к бессрочной забастовке с 15 декабря. В тот день музей был закрыт для посетителей. Накануне работники приняли решение продолжить акции, и Лувр открылся лишь частично и с опозданием.

"Мы будем делать свою работу во время рождественских каникул. Мы будем принимать посетителей. Конечно. Это главная часть нашей работы", - сказала Де Кар в эфире радиостанции France Inter.

Директор Лувра заявила, что бастующие работники ведут с министерством культуры диалог по поводу своих требований, и заверила, что очень внимательно следит за его ходом.

В ноябре Лувр столкнулся с чередой аварий из-за неудовлетворительного состояния внутренних конструкций и водных коммуникаций. В середине месяца музей сообщил о закрытии для посетителей одной из своих галерей из-за хрупкости перекрытий. Кроме того, в конце ноября библиотека Лувра была затоплена грязной водой в результате протечки старых труб, из-за чего были повреждены от 300 до 400 документов.

Осенью 2025 года музей также пережил громкое ограбление. Злоумышленники 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро. Несколько человек были задержаны по подозрению в ограблении, пяти из них были предъявлены обвинения. Украденные драгоценности так и не были найдены.

Счетная палата Франции 6 ноября выпустила отчет, в котором говорилось, что руководство Лувра должно пересмотреть финансовые приоритеты музея в пользу повышения безопасности. Глава ведомства Пьер Московиси также заявил, что аудиторы пересмотрели предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 миллиарда евро.

Комментируя провалы в безопасности музея, министр культуры Франции Рашида Дати пообещала, что до конца 2025 года будут приняты меры, чтобы избежать повторения случившегося.