Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
21:03 18.12.2025
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не разрешил Украине сбивать над белорусской территорией беспилотники, которые считают российскими. РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

Лукашенко запретил Украине сбивать над Белоруссией якобы российские беспилотники

МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не разрешил Украине сбивать над белорусской территорией беспилотники, которые считают российскими.
«
"Украинцы заявили, что они видят: российские беспилотники залетают на нашу территорию, они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники на нашей территории. Я попросил передать, что это будет иметь далеко идущие последствия", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Он отметил, что через Польшу, Литву или Латвию в Белоруссию залетал и украинские беспилотники.
Секретарь СБ: Белоруссия видит ошибочно влетающие на ее территорию БПЛА
