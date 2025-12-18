https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063055371.html
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не разрешил Украине сбивать над белорусской территорией беспилотники, которые считают российскими. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T21:03:00+03:00
2025-12-18T21:03:00+03:00
2025-12-18T21:03:00+03:00
в мире
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
мирный план сша по украине
белоруссия
украина
минск
Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией
Лукашенко запретил Украине сбивать над Белоруссией якобы российские беспилотники