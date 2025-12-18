https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063054402.html
Лукашенко пригласил зятя Трампа в Белоруссию
Лукашенко пригласил зятя Трампа в Белоруссию - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко пригласил зятя Трампа в Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что предложил зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру посетить Белоруссию, откуда родом его... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:56:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
джаред кушнер
дональд трамп
мирный план сша по украине
Лукашенко пригласил зятя Трампа в Белоруссию
Лукашенко предложил зятю Трампа посетить Белоруссию, откуда родом его предки