18.12.2025
20:56 18.12.2025
Лукашенко пригласил зятя Трампа в Белоруссию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что предложил зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру посетить Белоруссию, откуда родом его... РИА Новости, 18.12.2025
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
джаред кушнер
дональд трамп
мирный план сша по украине
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко, джаред кушнер, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко, Джаред Кушнер, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лукашенко пригласил зятя Трампа в Белоруссию

Лукашенко предложил зятю Трампа посетить Белоруссию, откуда родом его предки

© AP Photo / Evan VucciДжаред Кушнер
Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Джаред Кушнер . Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что предложил зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру посетить Белоруссию, откуда родом его предки.
«
"Я предложил Кушнеру приехать в Беларусь и побывать на родине предков", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Президент заявил, что подключил премьер-министра Александра Турчина к этому вопросу. Он заявил, что не планирует полагаться на Кушнера в решении каких-то вопросов для Белоруссии, но не против возможной помощи.
"Меланья Трамп - наш человек, она славянка из Словении, она многое могла бы и в украинском конфликте, и для Белоруссии (сделать - ред.). Надо ее использовать (Вашингтону - ред.). Я серьезно предложил, чтобы Меланья больше ввязывалась в решение политических вопросов", - добавил Лукашенко.
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию
26 сентября, 19:45
Лукашенко заявил, что Трамп занял порядочную позицию
