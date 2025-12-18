Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не гарантирует участия в выборах в 2030 году - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063052404.html
Лукашенко заявил, что не гарантирует участия в выборах в 2030 году
Лукашенко заявил, что не гарантирует участия в выборах в 2030 году - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что не гарантирует участия в выборах в 2030 году
Белорусский лидер Александр Лукашенко гарантирует, что будет здоров ко времени будущих президентских выборов, которые должны состояться в 2030 году, но не... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T20:34:00+03:00
2025-12-18T20:34:00+03:00
в мире
минск
александр лукашенко
анна канопацкая
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_289:420:2155:1470_1920x0_80_0_0_25ad29c38ed165bb15898ba8fdabce8a.jpg
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063037826.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969308690_540:365:2299:1685_1920x0_80_0_0_76920e36eee8f6071d843be0e7789596.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, минск, александр лукашенко, анна канопацкая, белоруссия
В мире, Минск, Александр Лукашенко, Анна Канопацкая, Белоруссия
Лукашенко заявил, что не гарантирует участия в выборах в 2030 году

Лукашенко заявил, что будет здоров к выборам, но не гарантирует участие в них

© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Белорусский лидер Александр Лукашенко гарантирует, что будет здоров ко времени будущих президентских выборов, которые должны состояться в 2030 году, но не гарантирует свое участие в них.
В ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания руководитель общественного центра законодательных инициатив Анна Канопацкая перед тем, как задать вопрос Лукашенко, решила сделать ремарку: "Очень приятно слышать, что вы в полном здравии, это хорошая новость для ваших сторонников и крепкий пинок вашим противникам... в 30-м году было бы приятно встретиться со здоровым, полным сил, опытным соперником".
«
"Гарантирую тебе... Я сказал, что буду здоров, а не соперничество", - парировал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко рассказал о своем здоровье
Вчера, 19:04
 
В миреМинскАлександр ЛукашенкоАнна КанопацкаяБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала