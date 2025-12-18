https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063051175.html
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса, а дальнейшее сопротивление грозит Киеву потерей... РИА Новости, 18.12.2025
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса