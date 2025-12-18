Рейтинг@Mail.ru
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:24 18.12.2025 (обновлено: 20:37 18.12.2025)
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса, а дальнейшее сопротивление грозит Киеву потерей... РИА Новости, 18.12.2025
Россия освободит всю территорию Донбасса, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в любом случае освободит всю территорию Донбасса, а дальнейшее сопротивление грозит Киеву потерей всей Украины.
«
"Россия все равно эту территорию (Донбасс - ред.) заберет. Даже с теми спокойными темпами, которыми армия России продвигается. Да, это сильно укрепленный район, самый укрепленный... Но россияне эту территорию заберут. Если они разобьют тот кулак, который на Донбассе, то там вообще некому будет защищаться, потеряют всю Украину. Поэтому Володя Зеленский должен на одну чашу весов положить потерю всей Украины, а на другую - этот кусок", - заявил белорусский лидер, отвечая на соответствующий вопрос из зала после послания к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что заинтересован в окончании конфликта на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
