https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063047298.html
Лукашенко потребовал от инвесторов не смешивать экономику с политикой
Лукашенко потребовал от инвесторов не смешивать экономику с политикой - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко потребовал от инвесторов не смешивать экономику с политикой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал инвесторов не смешивать экономику и политику и законно вести бизнес в стране. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:58:00+03:00
2025-12-18T19:58:00+03:00
2025-12-18T19:58:00+03:00
белоруссия
минск
александр лукашенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg
https://ria.ru/20251218/belorussiya-2062963906.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_188:78:2814:2048_1920x0_80_0_0_548d88339440ba652e27d2d6edc9fb28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире
Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, В мире
Лукашенко потребовал от инвесторов не смешивать экономику с политикой
Лукашенко призвал инвесторов соблюдать законы, не смешивая экономику с политикой
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал инвесторов не смешивать экономику и политику и законно вести бизнес в стране.
«
"Максимально комфортные условия созданы в Беларуси
для инвесторов. Требование одно, и оно принципиальное: платите достойную зарплату тем, кто на вас работает в Беларуси, соблюдайте законы и не смешивайте экономику с политикой", - сказал Лукашенко
, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске
заседания Всебелорусского народного собрания.
Белорусский лидер отметил, что в стране "можно развивать бизнес без "крыши" от "братков", однако криминальная составляющая в сфере бизнеса тем не менее еще присутствует, несмотря на жесткую борьбу с ней.
"Хотите быть президентами - ради бога, 30-й год (очередные выборы президента Белоруссии должны состояться в 2030 году - ред.)", - обратился Лукашенко к тем, кто хочет участвовать в политической борьбе за счет денег бизнеса.