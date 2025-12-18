Рейтинг@Mail.ru
19:58 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063047298.html
Лукашенко потребовал от инвесторов не смешивать экономику с политикой
белоруссия, минск, александр лукашенко, в мире
Лукашенко потребовал от инвесторов не смешивать экономику с политикой

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал инвесторов не смешивать экономику и политику и законно вести бизнес в стране.
"Максимально комфортные условия созданы в Беларуси для инвесторов. Требование одно, и оно принципиальное: платите достойную зарплату тем, кто на вас работает в Беларуси, соблюдайте законы и не смешивайте экономику с политикой", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Белорусский лидер отметил, что в стране "можно развивать бизнес без "крыши" от "братков", однако криминальная составляющая в сфере бизнеса тем не менее еще присутствует, несмотря на жесткую борьбу с ней.
"Хотите быть президентами - ради бога, 30-й год (очередные выборы президента Белоруссии должны состояться в 2030 году - ред.)", - обратился Лукашенко к тем, кто хочет участвовать в политической борьбе за счет денег бизнеса.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко предположил, чего хочет белорусская оппозиция
БелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
