Лукашенко рассказал о своем здоровье
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у него все нормально со здоровьем, и выразил надежду, что так будет продолжаться и дальше. РИА Новости, 18.12.2025
белоруссия
2025
