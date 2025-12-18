https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063019426.html
Лукашенко заявил, что спектр тем на переговорах с США широк
Лукашенко заявил, что спектр тем на переговорах с США широк - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что спектр тем на переговорах с США широк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что спектр переговоров с США широк и включает в себя возобновление работы американского посольства в Минске. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T18:20:00+03:00
2025-12-18T18:20:00+03:00
2025-12-18T18:58:00+03:00
в мире
сша
минск
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_0:27:3179:1816_1920x0_80_0_0_7e8bb3d0e3de1bcdc19d5f9b4c64e530.jpg
https://ria.ru/20251218/belorussija-2063010724.html
сша
минск
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2058024422_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_55c7b1518b6639cc365259c8058c0fb2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, минск, белоруссия, александр лукашенко
В мире, США, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что спектр тем на переговорах с США широк
Лукашенко: темы на переговорах с США включают возобновление работы посольства