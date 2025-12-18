Рейтинг@Mail.ru
На переговорах с США не обсуждался союз Москвы и Минска, заявил Лукашенко
17:54 18.12.2025 (обновлено: 18:51 18.12.2025)
На переговорах с США не обсуждался союз Москвы и Минска, заявил Лукашенко
На переговорах с США не обсуждался союз Москвы и Минска, заявил Лукашенко
Белорусский президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
сша
белоруссия
россия
александр лукашенко
мирный план сша по украине
в мире, сша, белоруссия, россия, александр лукашенко, мирный план сша по украине
В мире, США, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Мирный план США по Украине
На переговорах с США не обсуждался союз Москвы и Минска, заявил Лукашенко

Лукашенко: США не ставили вопроса о сотрудничестве Белоруссии и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белорусский президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с США Вашингтон не ставил вопроса о сотрудничестве Белоруссии и России.
"С американцами ведем переговоры. Должен прямо сказать – никогда, кроме первых встреч, они не ставили вопрос о сотрудничестве России и Белоруссии. Я там прямо сказал: Россия - это святое", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко призвал беречь дружбу с Россией
