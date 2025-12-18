https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063004844.html
Лукашенко рассказал, что случится в случае агрессии в сторону Белоруссии
Лукашенко рассказал, что случится в случае агрессии в сторону Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии несколько десятков тысяч военных прибудут на помощь Белоруссии из России. РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко рассказал, что случится в случае агрессии в сторону Белоруссии
