Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против того, чтобы отменять призыв молодых людей в армию на срочную службу. РИА Новости, 18.12.2025
