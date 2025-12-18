Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 18.12.2025 (обновлено: 18:02 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2063003587.html
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против того, чтобы отменять призыв молодых людей в армию на срочную службу. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:49:00+03:00
2025-12-18T18:02:00+03:00
общество
белоруссия
в мире
александр лукашенко
вооруженные силы белоруссии
минск
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_198:0:3014:1584_1920x0_80_0_0_77715f0b23e1c72db0335b9532caaace.jpg
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062997637.html
белоруссия
минск
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979775983_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_a7f16b8caa0f68464f2551c28a53c5ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белоруссия, в мире, александр лукашенко, вооруженные силы белоруссии, минск, германия, нато
Общество, Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Белоруссии, Минск, Германия, НАТО
Лукашенко высказался против отмены призыва на срочную службу

Лукашенко высказался против отмены призыва в армию на срочную службу

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против того, чтобы отменять призыв молодых людей в армию на срочную службу.
«
"Никакие дроны не заменят подготовленного солдата... И когда мне предложили только кадровые войска, надо убрать этот призыв, как у нас, я сказал: "Нет, ни в коем случае". Каждый молодой человек, побывав в армии, – это другой человек, и он хоть чему-то научится, он семью свою сможет защитить", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Белорусский президент обратил внимание на то, что и в Германии сейчас хотят вернуться к набору военнослужащих по призыву, как в Белоруссии. "И все в НАТО. Американцы об этом задумались. Вот, что значит, глупо принять решение. А вернуться обратно очень сложно", - подчеркнул он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что не будет продавать страну американцам
Вчера, 17:36
 
ОбществоБелоруссияВ миреАлександр ЛукашенкоВооруженные силы БелоруссииМинскГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала