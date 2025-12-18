Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии
18.12.2025
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является уходящим президентом, потому что не может вечно управлять государством.
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии

Лукашенко: я уходящий президент, не могу быть вечно главой Белоруссии

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является уходящим президентом, потому что не может вечно управлять государством.
"Я же не вечен, да, мы создали систему, многое висит на президенте, спасибо, что вы меня поддерживаете. Не было бы этой поддержки - много бы не было в стране! Но я уходящий президент, я вечно не могу быть президентом, да и не нужно", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Он подчеркнул, что Всебелорусское собрание является стабилизатором общества, ему нужно поставить страну на рельсы и подтолкнуть вперед.
