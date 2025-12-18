https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062998374.html
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что является уходящим президентом, потому что не может вечно управлять государством. РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что не может быть вечно главой Белоруссии
