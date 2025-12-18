https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062997637.html
Лукашенко заявил, что не будет продавать страну американцам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в основе переговоров с американцами лежат белорусские интересы, продавать страну он не будет. РИА Новости, 18.12.2025
