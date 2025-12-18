Лукашенко поручил установить лимит на строительство жилья в Минске

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить лимит на ввод нового жилья в Минске ради равномерного распределения трудовых ресурсов по стране.
«
"В Минске должен быть установлен лимит на ввод новых метров жилья - не более 300 тысяч в год, может быть и меньше. Альтернатива - это города-спутники, создавайте там, на прилегающих к ним территориях, аналогичную по качеству полноценную городскую среду", - заявил белорусский лидер, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
По словам Лукашенко, важнейшая задача - остановить отток людей из регионов, разгрузить столицу и областные центры, и ее нужно решить "революционными методами" окончательно и без обсуждений.
"Ибо обезлюдим страну: стянем все в Минск и областные центры… Для меня, как для президента, главный приоритет - равное распределение производительных сил", - подчеркнул он.