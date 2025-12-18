Лукашенко поручил установить лимит на строительство жилья в Минске

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил установить лимит на ввод нового жилья в Минске ради равномерного распределения трудовых ресурсов по стране.

"Ибо обезлюдим страну: стянем все в Минск и областные центры… Для меня, как для президента, главный приоритет - равное распределение производительных сил", - подчеркнул он.