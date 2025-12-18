https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062989736.html
Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного производителя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного, а не зарубежного производителя, прежде чем обвинять власть во всех грехах. РИА Новости, 18.12.2025
