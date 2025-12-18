Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного производителя - РИА Новости, 18.12.2025
17:18 18.12.2025 (обновлено: 17:19 18.12.2025)
Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного производителя
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного, а не зарубежного производителя, прежде чем обвинять власть во всех грехах. РИА Новости, 18.12.2025
экономика, белоруссия, минск, александр лукашенко
Экономика, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного производителя

МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов поддержать отечественного, а не зарубежного производителя, прежде чем обвинять власть во всех грехах.
"Мы вроде бы живем в небогатой стране - еще чего-то вы про Беларусь говорите и наше население. Ну посмотреть, на каких автомобилях ездит народ, одевается во что, встает вопрос: ну зачем вы тратите огромные деньги на то, чтобы поддержать зарубежного товаропроизводителя?! Ну поддержите вы своих – "Камволь", оршанский лен и т.д. Хорошие ткани, свои ткани, экологически безопасные", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
По его словам, это касается каждого жителя. "Над этим надо подумать, прежде чем упрекать власть во всех грехах и меня в том числе", - подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко обвинил оппозицию в желании развалить белорусскую экономику
Вчера, 16:28
 
