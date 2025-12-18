https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062966647.html
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-китайское СП "Белджи" должно увеличить выпуск электромобилей и гибридов до 10 тысяч в год. РИА Новости, 18.12.2025
