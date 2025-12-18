Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи" - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062966647.html
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи"
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи" - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-китайское СП "Белджи" должно увеличить выпуск электромобилей и гибридов до 10 тысяч в год. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:28:00+03:00
2025-12-18T16:28:00+03:00
александр лукашенко
авто
китай
экономика
белоруссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018787201_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_83fa6c272b1108724d27bc688c63b499.jpg
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062964770.html
китай
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018787201_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_1af2a1b3b186b5032f4bc90cb486c2a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, авто, китай, экономика, белоруссия
Александр Лукашенко, Авто, Китай, Экономика, Белоруссия
Лукашенко рассказал о планах белорусско-китайского СП "Белджи"

Лукашенко: "Белджи" увеличит выпуск электромобилей и гибридов до 10 тысяч в год

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПредприятие БелДЖИ в Белоруссии
Предприятие БелДЖИ в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Предприятие БелДЖИ в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-китайское СП "Белджи" должно увеличить выпуск электромобилей и гибридов до 10 тысяч в год.
«
"Сегодня важно не упустить мировой тренд развития электротранспорта. Нужно наращивать производство такой техники на новом заводе … Пора "Белджи" поднимать планку и обеспечивать выпуск отечественных электромобилей и гибридов как минимум 10 тысяч в год",- сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Нерешенных экономических задач у Белоруссии хватает, заявил Лукашенко
Вчера, 16:20
 
Александр ЛукашенкоАвтоКитайЭкономикаБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала