Лукашенко оценил совместные с Россией импортозамещающие проекты - РИА Новости, 18.12.2025
16:23 18.12.2025 (обновлено: 16:29 18.12.2025)
Лукашенко оценил совместные с Россией импортозамещающие проекты
Лукашенко оценил совместные с Россией импортозамещающие проекты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов. РИА Новости, 18.12.2025
россия, белоруссия, в мире, экономика, александр лукашенко, минск
Россия, Белоруссия, В мире, Экономика, Александр Лукашенко, Минск
Лукашенко оценил совместные с Россией импортозамещающие проекты

Лукашенко назвал успешной реализацию совместных с РФ импортозамещающих проектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал успешным опыт реализации совместных с Россией импортозамещающих проектов от микроэлектроники до автокомпонентов.
"У нас есть успешный опыт реализации импортозамещающих проектов с Российской Федерации: от микроэлектроники и авиастроения до локализации автомобильных компонентов и узлов", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Нерешенных экономических задач у Белоруссии хватает, заявил Лукашенко
