Нерешенных экономических задач у Белоруссии хватает, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
16:20 18.12.2025 (обновлено: 16:37 18.12.2025)
Нерешенных экономических задач у Белоруссии хватает, заявил Лукашенко
в мире, белоруссия, александр лукашенко, минск, экономика
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Минск, Экономика
© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Нерешенных экономических задач у Белоруссии еще хватает, включая обеспечение технологического суверенитета, особенно на фоне санкций Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"В то же время нерешенных экономических задач хватает. Первое - технологический суверенитет. Я сознательно отдаю ему приоритет, поскольку нас здорово закалил опыт так называемого сотрудничества с Западом. Под разными соусами нас целенаправленно и планомерно ставили в ситуацию зависимости от западного оборудования" - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоМинскЭкономика
 
 
