18.12.2025
16:13 18.12.2025
Передел мира лишь набирает обороты, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что период политического и экономического передела мира не завершен, а лишь набирает обороты. РИА Новости, 18.12.2025
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
белоруссия
минск
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Передел мира лишь набирает обороты, заявил Лукашенко

Лукашенко: период политического и экономического передела мира еще не закончился

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что период политического и экономического передела мира не завершен, а лишь набирает обороты.
"Текущую программу социально-экономического развития страны мы принимали в период беспрецедентно агрессивной глобальной повестки, в период политического и экономического передела мира, который до сих пор не закончился - набирает обороты", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
Он отметил, что намерен в рамках послания подвести итоги очередной важной пятилетки.
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
