https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062961013.html
Передел мира лишь набирает обороты, заявил Лукашенко
Передел мира лишь набирает обороты, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
Передел мира лишь набирает обороты, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что период политического и экономического передела мира не завершен, а лишь набирает обороты. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:13:00+03:00
2025-12-18T16:13:00+03:00
2025-12-18T16:13:00+03:00
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_0:133:2943:1789_1920x0_80_0_0_0315f29382c885085916968eb70dd0eb.jpg
https://ria.ru/20250314/belorussiya-2004760206.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745011475_188:78:2814:2048_1920x0_80_0_0_548d88339440ba652e27d2d6edc9fb28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко
Передел мира лишь набирает обороты, заявил Лукашенко
Лукашенко: период политического и экономического передела мира еще не закончился