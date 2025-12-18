https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062958893.html
Лукашенко заявил о стабильности белорусской экономики
Лукашенко заявил о стабильности белорусской экономики
Белорусская экономика стабильная, долговая нагрузка снижается, золотовалютные резервы растут, заявил президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.12.2025
