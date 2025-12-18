Рейтинг@Mail.ru
Запад не учел, что никто под его дудку плясать не будет, заявил Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
16:07 18.12.2025 (обновлено: 16:23 18.12.2025)
Запад не учел, что никто под его дудку плясать не будет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, вводя санкции, не учел, что никто больше не будет "плясать под неоколониальную дудку". РИА Новости, 18.12.2025
в мире
белоруссия
азия
минск
александр лукашенко
в мире, белоруссия, азия, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Азия, Минск, Александр Лукашенко
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, вводя санкции, не учел, что никто больше не будет "плясать под неоколониальную дудку".
"Запад не учел одного: мир огромен, никто под неоколониальную дудку больше плясать не будет. Глобальный Юг и Азия стали новой реальностью", - сказал Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту Белоруссии в ходе проходящего в Минске заседания Всебелорусского народного собрания.
По его словам, Запад ввел незаконные санкции против Белоруссии – отключение от SWIFT, блокировка доступа к морским портам, торговое эмбарго и закрытие границ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В миреБелоруссияАзияМинскАлександр Лукашенко
 
 
