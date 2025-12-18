https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062957540.html
Запад не учел, что никто под его дудку плясать не будет, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад, вводя санкции, не учел, что никто больше не будет "плясать под неоколониальную дудку". РИА Новости, 18.12.2025
