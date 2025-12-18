Минск готов работать с США по урегулированию в Венесуэле, заявил Лукашенко

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что заявил спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу о готовности работать с США над урегулированием ситуации вокруг Венесуэлы.

По его словам, конфликт с Венесуэлой стал бы для США "вторым Вьетнамом". "Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться", - подчеркнул Лукашенко.