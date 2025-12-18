Минск готов работать с США по урегулированию в Венесуэле, заявил Лукашенко

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что заявил спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу о готовности работать с США над урегулированием ситуации вокруг Венесуэлы.
"Я вижу интерес США к Венесуэле. Понимаю (президента США Дональда – ред.) Трампа во многом, потому что Венесуэла рядом, как Украина рядом с Россией. Поэтому там есть интерес по многим вопросам. Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания США можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Я ему много чего интересного скажу. Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил", - - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
По его словам, конфликт с Венесуэлой стал бы для США "вторым Вьетнамом". "Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться", - подчеркнул Лукашенко.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.