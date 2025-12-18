https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062791777.html
Лукашенко заявил, что передал Коулу предложения для США
Лукашенко заявил, что передал Коулу предложения для США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передал спецпосланнику США по Белоруссии Джону Коулу предложения, которые находятся в плоскости интересов... РИА Новости, 18.12.2025
белоруссия
сша
александр лукашенко
