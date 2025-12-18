https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062791224.html
Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай сегодня никто не в состоянии сдержать. РИА Новости, 18.12.2025
