Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, считает Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2025
00:45 18.12.2025
Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, считает Лукашенко
Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, считает Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай сегодня никто не в состоянии сдержать. РИА Новости, 18.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
китай, белоруссия, сша, александр лукашенко
Китай, Белоруссия, США, Александр Лукашенко
Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, считает Лукашенко

Лукашенко: Китай сегодня никто не в состоянии сдержать

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Китай сегодня никто не в состоянии сдержать.
"Спустя несколько десятилетий очевидно, что Китай выбивается в лидеры, и это даже вызывает настороженность со стороны США, которые пытаются сдержать развитие Китая. Однако сделать это уже невозможно. Вы потеряли как минимум 20 лет для того, чтобы сдержать Китай. Китай сегодня никто не в состоянии сдержать, особенно с той философией, которая у китайцев в голове", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого опубликовало агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, супруга спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
КитайБелоруссияСШААлександр Лукашенко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
