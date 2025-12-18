Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко уверен, что Минск и США договорятся по проблемным вопросам - РИА Новости, 18.12.2025
00:44 18.12.2025
Лукашенко уверен, что Минск и США договорятся по проблемным вопросам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Минск и США договорятся по проблемным вопросам "на рельсах прагматизма". РИА Новости, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс". Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Минск и США договорятся по проблемным вопросам "на рельсах прагматизма".
Глава белорусского государства, говоря о том, каким он видит развитие белорусско-американских отношений, отметил некоторую схожесть двух народов, так как у многих в США европейские корни.
"Поэтому я уверен, что мы договоримся. Может быть, на рельсах прагматизма. Американцы исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся... мы договоримся с американцами", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, супруга спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко высказался о реализации идеи Трампа о большой пятерке
