МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Минск и США договорятся по проблемным вопросам "на рельсах прагматизма".
Глава белорусского государства, говоря о том, каким он видит развитие белорусско-американских отношений, отметил некоторую схожесть двух народов, так как у многих в США европейские корни.
"Поэтому я уверен, что мы договоримся. Может быть, на рельсах прагматизма. Американцы исключительно прагматичные. Мы тоже. Поэтому, я думаю, если мы определимся по основным направлениям нашего прагматизма, мы договоримся... мы договоримся с американцами", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, супруга спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.