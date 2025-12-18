Лукашенко высказался о реализации идеи Трампа о большой пятерке

МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Если по инициативе президента США Дональда Трампа будет создан блок большой пятерки, состоящий из России, Китая, Японии, США и Индии, то мир будет совершенно иным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Из средств массовой информации я услышал, что Трамп готов создать некий блок из пяти государств: Россия, Китай, Япония, Соединенные Штаты Америки и Индия. Я думаю, если этот союз случится, мир будет совершенно иным - и в короткий промежуток времени", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Лукашенко отметил, что европейцы не понимают, чего хочет Трамп.
"Трамп обратился в Азию, потому что там главный центр будущего развития. Сегодня Азия развивается бурными темпами и прежде всего благодаря Китаю", - подчеркнул Лукашенко.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.