Лукашенко высказался о реализации идеи Трампа о большой пятерке

МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Если по инициативе президента США Дональда Трампа будет создан блок большой пятерки, состоящий из России, Китая, Японии, США и Индии, то мир будет совершенно иным, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.