Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком - РИА Новости, 18.12.2025
00:38 18.12.2025
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
Лидер КНДР Ким Чен Ын является абсолютно нормальным человеком, знающим свое место в мире, с ним можно договориться, считает президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 18.12.2025
кндр, белоруссия, александр лукашенко, ким чен ын
КНДР, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком

Лукашенко: Ким Чен Ын абсолютно нормальный человек, знающий свое место в мире

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс". Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын является абсолютно нормальным человеком, знающим свое место в мире, с ним можно договориться, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"В основном из средств массовой информации складывалось мое впечатление о Ким Чен Ыне. Но когда я с ним поговорил, я увидел абсолютно нормального человека, знающего свое место в мире. Он не является каким-то там фантомом. Он порядочный, спокойный, честный человек. Это короткая была встреча. Но у меня сложилось такое впечатление. Уверен, что мое впечатление не обманчиво. С ним можно договориться", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого опубликовало агентство Белта.
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике
КНДРБелоруссияАлександр ЛукашенкоКим Чен Ын
 
 
