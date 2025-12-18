https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062789934.html
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
Лидер КНДР Ким Чен Ын является абсолютно нормальным человеком, знающим свое место в мире, с ним можно договориться, считает президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:38:00+03:00
2025-12-18T00:38:00+03:00
2025-12-18T00:38:00+03:00
кндр
белоруссия
александр лукашенко
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_87eee227b598cfe83168ff78787657ff.jpg
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062789086.html
кндр
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_183:0:1983:1350_1920x0_80_0_0_7d8e7159dbc298ff647e9713a4eba8ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кндр, белоруссия, александр лукашенко, ким чен ын
КНДР, Белоруссия, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын
Лукашенко назвал Ким Чен Ына абсолютно нормальным человеком
Лукашенко: Ким Чен Ын абсолютно нормальный человек, знающий свое место в мире