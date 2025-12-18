Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США - РИА Новости, 18.12.2025
00:30 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062789199.html
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США
Реализация на практике принятой недавно стратегии национальной безопасности США станет подарком для мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
в мире
сша
белоруссия
минск
александр лукашенко
дональд трамп
сша
белоруссия
минск
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США

Лукашенко: реализация стратегии нацбезопасности США станет подарком для мира

© Фото : Пресс-служба президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании "Ньюсмакс". Архивное фото
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Реализация на практике принятой недавно стратегии национальной безопасности США станет подарком для мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства охарактеризовал недавно принятую стратегию как "приличный" документ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью американской телекомпании Ньюсмакс - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти в США
00:25
"Это если осуществится - для мира будет подарок", - приводит слова Лукашенко, сказанные в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, агентство Белта.
Белорусский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп на сегодняшний день делает все правильно, включая тот факт, что он обратил внимание не только на внешнюю политику, но и начал разбираться с внутриполитическими и внутриэкономическими вопросами в США.
"Это в точку и очень правильно", - сказал Лукашенко.
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США
