Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США
Реализация на практике принятой недавно стратегии национальной безопасности США станет подарком для мира, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко назвал подарком для мира реализацию стратегии нацбезопасности США
