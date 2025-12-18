https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062789086.html
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике
Лукашенко назвал Путина "волкодавом" в политике
Президент России Владимир Путин является "волкодавом" в политике и великим человеком, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 18.12.2025
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
