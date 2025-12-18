https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062788919.html
Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти в США
Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти в США - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти в США
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход к власти президента США Дональда Трампа, хотя и не является его слепым... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:25:00+03:00
2025-12-18T00:25:00+03:00
2025-12-18T00:25:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_87eee227b598cfe83168ff78787657ff.jpg
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062787959.html
белоруссия
сша
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062547204_183:0:1983:1350_1920x0_80_0_0_7d8e7159dbc298ff647e9713a4eba8ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, минск, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Минск, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что всегда приветствовал приход Трампа к власти в США
Лукашенко всегда приветствовал приход Трампа к власти в США