Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США
Президент США Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент страны в том случае, если при его помощи будет остановлен конфликт на Украине, РИА Новости, 18.12.2025
