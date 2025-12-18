Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lukashenko-2062787959.html
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США - РИА Новости, 18.12.2025
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США
Президент США Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент страны в том случае, если при его помощи будет остановлен конфликт на Украине, РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T00:20:00+03:00
2025-12-18T00:20:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
украина
александр лукашенко
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_28b4434a1f21df22c392ee7a4bdd480d.jpg
https://ria.ru/20251216/lukashenko-2062254963.html
белоруссия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061614211_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2cc47b1331ac2873af83f1d993d8855e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, сша, украина, александр лукашенко, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Белоруссия, США, Украина, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Лукашенко заявил, что Трамп может стать самым миролюбивым президентом США

Лукашенко: Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент США

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 18 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может войти в историю как самый миролюбивый президент страны в том случае, если при его помощи будет остановлен конфликт на Украине, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Если конфликт на Украине будет при помощи Трампа остановлен, он войдет в историю. Ему не нужна никакая Нобелевская премия. Он войдет в историю как самый миролюбивый президент Соединенных Штатов Америки", - сказал Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax TV, фрагмент которого размещен в близком к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канале "Пул Первого".
Интервьюером президента выступила ведущая телеканала Грета Конвей Ван Састерен, являющаяся супругой спецпосланника США по Белоруссии Джона Коула, с которым белорусский лидер провел встречи в Минске 12 и 13 декабря.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Лукашенко заявил, что хочет поговорить с Трампом о Венесуэле
16 декабря, 00:29
 
В миреБелоруссияСШАУкраинаАлександр ЛукашенкоДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала