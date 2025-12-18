Рейтинг@Mail.ru
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях - РИА Новости, 18.12.2025
04:16 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
География миллионных выигрышей в лотерею охватывает всю Россию, при этом больше всего счастливчиков прошлого года проживают в Московской области, рассказали РИА РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. География миллионных выигрышей в лотерею охватывает всю Россию, при этом больше всего счастливчиков прошлого года проживают в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"География больших побед охватывает всю страну. Лидером по числу миллионеров стала Московская область (34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе – почти 38 миллионов рублей", - подсчитали в компании.
Общая сумма выигрышей от 1 миллиона рублей за 11 месяцев 2025 года практически достигла 3 миллиардов рублей. При этом анализ сезонности выигрышей выявил интересную закономерность: весна и лето оказались самыми щедрыми. С марта по май появились 240 миллионеров, а с июня по август – 232. Осенью щедрые призы выиграли 226 участников, а за два первых месяца года 185 россиян приблизились к исполнению мечт, став лотерейными миллионерами.
Рекордным месяцем по числу новых миллионеров стал январь: 115 счастливчиков выиграли от 1 миллиона рублей в лотереях бренда. Такой высокий показатель связан в том числе с тем, что 1 января "Национальная Лотерея" традиционно проводит один из важнейших розыгрышей года.
В ноября 2025 года "Национальная Лотерея" зарегистрировала трёхтысячного миллионера за всю историю существования игр бренда. Им стал житель Волгоградской области Михаил. Всего один билет лотереи "Трилогия", купленный в приложении практически случайно, принёс ему 3 миллиона рублей. Михаил планирует направить выигрыш на строительство собственного дома.
