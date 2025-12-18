https://ria.ru/20251218/lotereya-2062807295.html
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях - РИА Новости, 18.12.2025
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
География миллионных выигрышей в лотерею охватывает всю Россию, при этом больше всего счастливчиков прошлого года проживают в Московской области, рассказали РИА РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T04:16:00+03:00
2025-12-18T04:16:00+03:00
2025-12-18T04:16:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975695239_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b4f8788e868352657a6bd50c0f8ad1f.jpg
https://ria.ru/20251211/zhitel-2061283835.html
россия
московская область (подмосковье)
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975695239_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57722972c9c46d041603465b3f73be82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), ханты-мансийский автономный округ
Россия, Московская область (Подмосковье), Ханты-Мансийский автономный округ
Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях
РИА Новости: чаще всего в лотереях выигрывают жители Московской области
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. География миллионных выигрышей в лотерею охватывает всю Россию, при этом больше всего счастливчиков прошлого года проживают в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"География больших побед охватывает всю страну. Лидером по числу миллионеров стала Московская область
(34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе
– почти 38 миллионов рублей", - подсчитали в компании.
Общая сумма выигрышей от 1 миллиона рублей за 11 месяцев 2025 года практически достигла 3 миллиардов рублей. При этом анализ сезонности выигрышей выявил интересную закономерность: весна и лето оказались самыми щедрыми. С марта по май появились 240 миллионеров, а с июня по август – 232. Осенью щедрые призы выиграли 226 участников, а за два первых месяца года 185 россиян приблизились к исполнению мечт, став лотерейными миллионерами.
Рекордным месяцем по числу новых миллионеров стал январь: 115 счастливчиков выиграли от 1 миллиона рублей в лотереях бренда. Такой высокий показатель связан в том числе с тем, что 1 января "Национальная Лотерея" традиционно проводит один из важнейших розыгрышей года.
В ноября 2025 года "Национальная Лотерея" зарегистрировала трёхтысячного миллионера за всю историю существования игр бренда. Им стал житель Волгоградской области
Михаил. Всего один билет лотереи "Трилогия", купленный в приложении практически случайно, принёс ему 3 миллиона рублей. Михаил планирует направить выигрыш на строительство собственного дома.