Назван регион, где чаще всего выигрывают в лотереях

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. География миллионных выигрышей в лотерею охватывает всю Россию, при этом больше всего счастливчиков прошлого года проживают в Московской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".

"География больших побед охватывает всю страну. Лидером по числу миллионеров стала Московская область (34 победителя), а самая крупная средняя сумма выигрыша на одного победителя зафиксирована в Ханты-Мансийском автономном округе – почти 38 миллионов рублей", - подсчитали в компании.

Общая сумма выигрышей от 1 миллиона рублей за 11 месяцев 2025 года практически достигла 3 миллиардов рублей. При этом анализ сезонности выигрышей выявил интересную закономерность: весна и лето оказались самыми щедрыми. С марта по май появились 240 миллионеров, а с июня по август – 232. Осенью щедрые призы выиграли 226 участников, а за два первых месяца года 185 россиян приблизились к исполнению мечт, став лотерейными миллионерами.

Рекордным месяцем по числу новых миллионеров стал январь: 115 счастливчиков выиграли от 1 миллиона рублей в лотереях бренда. Такой высокий показатель связан в том числе с тем, что 1 января "Национальная Лотерея" традиционно проводит один из важнейших розыгрышей года.