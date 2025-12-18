https://ria.ru/20251218/liman-2062986815.html
ВС ведут уличные бои в Красном Лимане
Российская армия ведет уличные бои в Краном Лимане в ДНР, заявил в четверг начальник Генштаба ВС России, генерал армии Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2025
безопасность
красный лиман
донецкая народная республика
валерий герасимов
вооруженные силы рф
красный лиман
донецкая народная республика
2025
безопасность, красный лиман, донецкая народная республика, валерий герасимов, вооруженные силы рф
