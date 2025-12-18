https://ria.ru/20251218/liksutov-2062856159.html
Ликсутов: более 700 единиц досмотровых комплексов поставили в метро Москвы
Ликсутов: более 700 единиц досмотровых комплексов поставили в метро Москвы
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Около 710 единиц досмотровых комплексов поставила компания "Диагностика-М" из особой экономической зоны "Технополис Москва" в столичный метрополитен, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем инновационные производства для городского транспорта. Один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы – Московский метрополитен. Безопасность его пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Только в 2025 году компания поставила в столичное метро около 710 единиц высокотехнологичного оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, компания "Диагностика-М" производит крупногабаритные сканирующие установки с применением ИИ. Они способны отличать запрещенные предметы от муляжей или игрушек, а также распознавать их внутреннее содержимое. На новые изделия компания предоставляет семь лет гарантийного обслуживания.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" – территория с особым налоговым режимом, где для инвесторов высокотехнологичного бизнеса действует широкий пакет преференций. Например, компании со статусом резидента освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов сроком на 10 лет. Также ставка налога на прибыль для них снижена в 12,5 раза – до 2%.