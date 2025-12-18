Ликсутов: более 700 единиц досмотровых комплексов поставили в метро Москвы

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Около 710 единиц досмотровых комплексов поставила компания "Диагностика-М" из особой экономической зоны "Технополис Москва" в столичный метрополитен, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина развиваем инновационные производства для городского транспорта. Один из крупнейших инфраструктурных объектов столицы – Московский метрополитен. Безопасность его пассажиров обеспечивают досмотровые комплексы резидента ОЭЗ "Технополис Москва". Только в 2025 году компания поставила в столичное метро около 710 единиц высокотехнологичного оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Так, компания "Диагностика-М" производит крупногабаритные сканирующие установки с применением ИИ. Они способны отличать запрещенные предметы от муляжей или игрушек, а также распознавать их внутреннее содержимое. На новые изделия компания предоставляет семь лет гарантийного обслуживания.