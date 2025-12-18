Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/lavrov-2062962240.html
Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы
Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы - РИА Новости, 18.12.2025
Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы
Новая эпоха расцвета российско-африканской дружбы уже наступила, стороны наметили направления партнерства на ближайшие годы, рассказал глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:15:00+03:00
2025-12-18T16:15:00+03:00
россия
египет
африка
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_19393b527e1769ad4bad1ea2e6cba6c5.jpg
https://ria.ru/20251216/partnerstvo-2062219232.html
https://ria.ru/20251215/rossija-2062138760.html
россия
египет
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540298_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_b824799a7dc9d32f7cd45de1fa9fddb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, египет, африка, сергей лавров
Россия, Египет, Африка, Сергей Лавров
Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы

Лавров рассказал о новой эпохе расцвета дружбы между Россией и Африкой

© РИА Новости / POOLСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / POOL
Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новая эпоха расцвета российско-африканской дружбы уже наступила, стороны наметили направления партнерства на ближайшие годы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня наступила эпоха нового расцвета российско-африканской дружбы", - подчеркнул министр в статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции "Россия - Африка" в Египте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Новая реальность российско-африканского партнерства
16 декабря, 08:00
Министр отметил, что основные направления сотрудничества сторон обозначены в плане действий форума партнерства "Россия - Африка" на 2023-2026 годы. Помимо прочего, речь идет о сферах безопасности, энергетики, торговли, образования, науки и культуры.
"Россия никогда не рассматривала Африку как сырьевую базу - своих природных богатств у нас достаточно", - подчеркнул Лавров.
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет с 19 по 20 декабря в Каире.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В МИД назвали Россию надежным другом Африки
15 декабря, 14:28
 
РоссияЕгипетАфрикаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала