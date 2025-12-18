Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новая эпоха расцвета российско-африканской дружбы уже наступила, стороны наметили направления партнерства на ближайшие годы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр отметил, что основные направления сотрудничества сторон обозначены в плане действий форума партнерства "Россия - Африка" на 2023-2026 годы. Помимо прочего, речь идет о сферах безопасности, энергетики, торговли, образования, науки и культуры.