Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы
Лавров рассказал о новой эпохе расцвета российско-африканской дружбы
2025-12-18T16:15:00+03:00
Россия, Египет, Африка, Сергей Лавров
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Новая эпоха расцвета российско-африканской дружбы уже наступила, стороны наметили направления партнерства на ближайшие годы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня наступила эпоха нового расцвета российско-африканской дружбы", - подчеркнул министр в статье для африканских СМИ, приуроченной к проведению министерской конференции "Россия - Африка" в Египте
Министр отметил, что основные направления сотрудничества сторон обозначены в плане действий форума партнерства "Россия - Африка" на 2023-2026 годы. Помимо прочего, речь идет о сферах безопасности, энергетики, торговли, образования, науки и культуры.
"Россия никогда не рассматривала Африку
как сырьевую базу - своих природных богатств у нас достаточно", - подчеркнул Лавров
Вторая министерская конференция форума партнерства "Россия - Африка" пройдет с 19 по 20 декабря в Каире
